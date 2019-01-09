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09.01.2019, 21:44

В Кривом Роге избили депутата - Батькивщина

В Кривом Роге избили депутата - Батькивщина - Фото
Фото: Евгений Пилипенко / LIGA.net

Вадим Мирзоян с черепно-мозговой травмой и многочисленными переломами доставлен в больницу

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В Кривом Роге напали на Вадима Мирзояна - депутата центрально-городского районного совета, председателя Ингулецкого районной парторганизации ВО Батькивщина. Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской областной партийной ячейки партии.

По предварительной информации, нападавшие воспользовались газовым балончиком, после чего нанесли Мирзояну сильный удар стальной трубой по голове и избили.

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Депутата с черепно-мозговой травмой и многочисленными переломами доставили в больницу.

В партии напомнили, что злоумышленники уже дважды нападали на офис Ингулецкой районной парторганизации, но их так и не нашли.

29 декабря сообщалось, что в Ивано-Франковске находившийся в состоянии алкогольного опьянения 21-летний человек напал на 71-летнего председателя Всеукраинского братства ОУН-УПА, главу областного провода Конгресса украинских националистов. У пострадавшего диагностированы ушиб головного мозга, кровоизлияние и перелом лицевых костей черепа.

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Теги: кривой рог, нападение, драка, Батькивщина, депутат
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