Нападение на журналистов в Киеве: полиция сообщила подробности

Фото: kyiv.npu.gov.ua

По подозрению в нападении на журналистов съемочной группы проекта "Стоп коррупции" в столичное управление полиции доставили девять человек. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

"Они предоставляют объяснения и с ними проводятся следственные действия, в том числе опознания. За совершение разбойного нападения злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы", - отметили в пресс-службе.

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24 января на линию 102 поступило сообщение, что по улице Промышленная в Голосеевском районе группа неизвестных на нескольких автомобилях с иностранной регистрацией повредили топором машину журналиста, применили аэрозольные баллончики, избили представителя СМИ и забрали сумку с деньгами и вещами.

"На месте происшествия полицейские обнаружили девять человек, которые назвались охранниками, а затем их доставили в управление полиции. С ними проводятся следственные действия, одного из них пострадавшие узнали как нападающего. Одного мужчину уже задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - подчеркнули в пресс-службе.

В полиции уточнили, что действиям других доставленных после первоочередной проверки будет дана правовая оценка.

"Проведен обыск на территории, на которую указали потерпевшие, в ходе которого были изъяты мобильные телефоны лиц, которые находились там, топор, газовый баллончик, два ножа, три устройства для отстрела резиновых пуль с разрешительными документами, охотничий карабин, стартовый пистолет иностранного производства, патроны и три автомобиля", - сказали в пресс-службе.

Потерпевший, которого доставили в больницу, по словам медработников, получил черепно-мозговую травму, ожог слизистой оболочки глаз. После оказания помощи он покинул больницу.

По факту нападения расследуется уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.