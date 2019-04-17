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17.04.2019, 08:45

Нападение на пост Укртрансбезопасности: комментарий Нацполиции

Нападение на пост Укртрансбезопасности: комментарий Нацполиции - Фото
Фото: Facebook Форостяка

Нацполиция пока не может подтвердить информацию о раненых в результате погрома на посту Укртрансбезопасности возле КП "Дачное"

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Советник начальника ГУНП Руслан Форостяк пока не может подтвердить информацию о раненых в результате нападения на пост Укртрансбезопасности на трассе Одесса-Киев. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

Возможно, данные из больниц поступят позже, добавил Форостяк.

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Что касается инцидента, то, по его словам, возле поста одна группа активистов напала на другую.

"Есть свидетельства, что применялась травматическое оружие и биты как со стороны нападавших, так и со стороны тех активистов, что там работали. Возможно, конкуренты, разберемся. Дерзость действительно поражает. Все происходило практически на КП (полиции - ред.)…Надеюсь те, кто это устроил пожалеют и понесут адекватное наказание. Действия правоохранителей, которые были рядом с местом происшествия, и якобы не вмешивались, также будут проанализирован", - заверил он.

Поздее Форостяк написал: "Вопрос, что это за активисты стоят вместе с Укртрансбезопасностью, кормятся за их счет, проживают и вообще ведут деятельность? Другие активисты, которые напали, это действительно трудно назвать активистами, это уже похоже на бандитов, днем активисты, а ночью действуют как бандиты. Как так получилось, что свет и камеры были отключены именно в Укртрансбезопасности на весовом комплексе именно во время нападения?"

Ранее сегодня сообщалось, что неизвестные лица устроили погром со стрельбой на посту Укртрансбезопасности возле поста полиции, расположенного на трассе Одесса-Киев возле села Дачное.

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Теги: Нацполиция, нападение, происшествие, руслан форостяк, укртрансбезопасность
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