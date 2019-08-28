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Нападение на тележурналистов: задержано 30 человек - фото

Нападение на тележурналистов: задержано 30 человек - фото - Фото
Задержание в Харьковской области (Фото: facebook.com/mvs.gov.ua)
28.08.2019, 17:46

Задержанные доставлены в территориальные отделы полиции

В поселке Злочев Харьковской области по факту нападения на съемочную группу телеканала 112 открыто уголовное производство, задержано 30 предполагаемых участников конфликта. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба МВД.

Задержанные доставлены в территориальные отделы полиции.

В МВД пишут, что конфликт между охранниками лесоперерабатывающего предприятия и журналистами возник во время съемок видеосюжета. Путем применения силы, охранники препятствовали движению транспорта, пытались завладеть съемочной техникой и нанесли телесные повреждения журналисту. Тяжесть повреждений будет установлена ​​по результатам медосмотра.

Сообщается, что сейчас ситуация находится под контролем. Работники полиции принимают меры для недопущения нарушений правопорядка.

По данному факту возбуждены уголовные производства по ст.171 (препятствование законной деятельности журналистов), ст.293 (групповое нарушение общественного порядка), ст.345 прим. (угроза или насилие журналисту) и ст.347 (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

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мвд Золочев нападение 112 журналист
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