В Харьковской области напали на тележурналистов - видео

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Нападение было совершено на съемочную группу телеканала 112

В поселке Золочев Харьковской области неизвестные напали на съемочную группу телеканала 112, которая снимала сюжет о незаконной вырубке леса, сообщает 112

Как информирует телеканал, машину их журналистов заблокировали и пробили колеса, а также угрожали физической расправой. 

Журналисту телеканала удалось вызвать полицию, которая приехала на вызов, но не стала вмешиваться - полицейские предпочли наблюдать за ситуацией со стороны.

По словам журналиста, группа снимала одно из хозяйств: "Подняли квадрокоптер для того, чтобы увидеть масштаб всего производства леса, после чего выбежали работники, агрессивный юрист. Сейчас полностью спущены колеса, машина заблокирована. Сейчас, по нашей информации, уже выехала группа КОРДа. Сейчас они требуют от нас флеш-накопители, на которые мы сохранили наши видеоматериалы, мы отказываемся их отдавать. Нам постоянно угрожают расправой, ругаются, сейчас стоит машина на европейских номерах, перекрыла дорогу, колеса спустили". 

В Министерстве внутренних дел проинформировали, что выслали группу на помощь журналистам. 

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Теги: нападение, 112, хищение леса
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