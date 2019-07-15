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15.07.2019, 23:18

Нападение на украинцев в Варшаве: Украина требует расследования

Нападение на украинцев в Варшаве: Украина требует расследования - Фото
Фото: 93-я ОМБр

Украинские дипломаты осудили инцидент

Посольство Украины в Поьше выступило с заявление по поводу нападения на жилье украинцев в Варшаве. Соответствующее обращение опубликовано в Facebook посольства.

"Осуждаем позорный и опасный поступок против граждан Украины, которые легально трудоустроены на строительстве метро в Варшаве и добросовестно делают доброе дело для жителей столицы Польши", - заявили в посольстве.

Дипломаты обратились к польской полиции и другим органам власти с просьбой выяснить все обстоятельства преступления, найти и привлечь виновных к ответственности, а также предотвращать подобные инциденты в будущем.

Также в посольстве посетовали, что консульский отдел посольства сих пор не получил ни одного обращения от пострадавших граждан Украины, и призвали украинцев в случае чрезвычайных ситуаций безотлагательно обращаться в консульство.

Дипломаты подчеркнули, что дело находится на контроле консульского отдела посольства Украины в Варшаве.

В ночь с 13 на 14 июля в жилье украинцев, строящих метро в Варшаве, неизвестные бросили коктейль Молотова, а подъезд разрисовали оскорбительными надписями, среди прочего, призывающими покинуть Польшу.

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Теги: варшава, польша, нападение, трудовые мигранты
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