Нападение на украинцев в Варшаве: Украина требует расследования

Фото: 93-я ОМБр

Посольство Украины в Поьше выступило с заявление по поводу нападения на жилье украинцев в Варшаве. Соответствующее обращение опубликовано в Facebook посольства.

"Осуждаем позорный и опасный поступок против граждан Украины, которые легально трудоустроены на строительстве метро в Варшаве и добросовестно делают доброе дело для жителей столицы Польши", - заявили в посольстве.

Дипломаты обратились к польской полиции и другим органам власти с просьбой выяснить все обстоятельства преступления, найти и привлечь виновных к ответственности, а также предотвращать подобные инциденты в будущем.

Также в посольстве посетовали, что консульский отдел посольства сих пор не получил ни одного обращения от пострадавших граждан Украины, и призвали украинцев в случае чрезвычайных ситуаций безотлагательно обращаться в консульство.

Дипломаты подчеркнули, что дело находится на контроле консульского отдела посольства Украины в Варшаве.

В ночь с 13 на 14 июля в жилье украинцев, строящих метро в Варшаве, неизвестные бросили коктейль Молотова, а подъезд разрисовали оскорбительными надписями, среди прочего, призывающими покинуть Польшу.