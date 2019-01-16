Нападение подростков на мужчину в Киеве: полиция открыла дело

Фото: iStock/Global Images Ukraine

Национальньная полиция расследует обстоятельства драки, которая вчера, 15 января, произошла в центре Киева. Как сообщила Оксана Тищенко, старший инспектор Печерского управления полиции, к правоохранителям обратилась свидетельница.

По словам заявительницы, группа подростков избивала мужчину, и она решила вмешаться. Молодые люди несколько раз толкнули и ее.

Реклама

"На данный момент заявлений от самого потерпевшего в полицию не поступало", - уточнила Тищенко.

Печерское управление открыло производство по ч. 2 ст. 296 УК Украины ("хулиганство"). Полицейские изучают видео камер наблюдения, чтобы установить всех участников инцидента.

"Полицейские Киева просят граждан, которые узнают людей на видео или фото, обращаться по телефону 102", - сказала старший инспектор.

Ранее сообщалось, что вчера, 15 января, в центре Киева толпа подростков набросилась на мужчину, повалила на землю и избила его ногами. Пользователи соцсетей сообщают, что регулярно видят эту компанию подростков возле Дворца спорта - минимум с осени прошлого года.