Толпа подростков в Киеве жестоко избила мужчину: видео

В центре Киева толпа подростков набросилась на мужчину и жестоког избила его. Об этом очевидица Илона Силенко написала у себя в Facebook.

"Примерно в 20:00-20:10 (15 января - ред.) эти нелюди компанией из 10-15 человек побежали за мужчиной на моих глазах и, сбив его с ног, начали зверски избивать его ногами по печени, голове. Я начала просить, чтобы остановились, на что девочки бросились и начали пытаться бить меня. Я вызвала полицию", - сообщила она.



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Судя по фото, инцидент произошел возле ТРЦ "Гулливер" и Дворца спорта.

В комментариях Силенко сообщила также, что написала заявление в полицию.

Пресс-служба Нацполиции Киева сообщила, что готовит заявление по этому поводу.