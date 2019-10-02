Нападение в колледже Финляндии: погибшая - украинка

Возле коллежда, в котором произошло нападение (Фото: Vesa Moilanen/Lehtikuva)

Жертвой нападения в колледже в финском городе Куопио стала женщина украинского происхождения. Об этом сообщает Yle со ссылкой на два независимых источника, отмечая однако, что полиция пока не называет имя, возраст и происхождение погибшей.

Отмечается, что жертва жила в Куопио со своим мужем и училась в профессиональном колледже.

По данным полиции, нападение произошло в аудитории, где занималась группа в которой было более десяти человек происходило полностью в классе.

В университетская клиника Куопио заявили сегодня утром, что двое наиболее тяжело раненых остаются в реанимации, их состояние стабилизировано. Один из них - человек, который совершил нападение.

Сообщается, что в больнице остаются четверо легко травмированных пациента, которым требуется хирургическое вмешательства. Еще четверо пострадавших вернулись из больницы домой.

По словам Антти Хедмана, главврача больницы, жертвам от 15 до 50 лет. Семеро из них - женщины. Согласно свидетельствам нескольких очевидцев, один из раненых - преподаватель колледжа.

У раненых есть резаные раны, которые они получили, когда пытались защититься от нападавшего. Помимо разрезов у ​​пациентов есть переломы.

У подозреваемого два огнестрельных ранения, полученные при задержании. По данным источников, подозреваемы, 1994 года рождения, учится в том же колледже, где было совершено нападение.

В полиции пока не говорят, состояли ли подозреваемый и потерпевшая в каких-либо отношениях, кроме того, что вместе учились.