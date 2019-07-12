Нацгвардейцы сбили российский дрон на Светлодарской дуге: фото

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Бойцы полка Азов Национальной гвардии перехватили российский беспилотник типа Элерон в зоне проведения операции объединенных сил в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Беспилотник сбит на Светлодарской дуге.

"Именно беспилотником такого типа корректировался вражеский огонь как месяц назад, когда погибли бойцы Азова с позывными Круглый и Максон, так и во время обстрела н.п. Новолуганское, когда кассетными боеприпасами калибра 152 мм был нанесен удар по жилым домам поселка", - рассказали бойцы Азова.

Ранее наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали российскую автоматизированную станцию помех Р-378А ("Тобол") во временно оккупированной Кадиевке, что в 50 километрах к западу от Луганска.