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12.07.2019, 16:31

Нацгвардейцы сбили российский дрон на Светлодарской дуге: фото

Нацгвардейцы сбили российский дрон на Светлодарской дуге: фото - Фото
Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Именно беспилотники такого типа корректируют вражеский огонь, сказали в Нацгвардии

Бойцы полка Азов Национальной гвардии перехватили российский беспилотник типа Элерон в зоне проведения операции объединенных сил в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Беспилотник сбит на Светлодарской дуге.

"Именно беспилотником такого типа корректировался вражеский огонь как месяц назад, когда погибли бойцы Азова с позывными Круглый и Максон, так и во время обстрела н.п. Новолуганское, когда кассетными боеприпасами калибра 152 мм был нанесен удар по жилым домам поселка", - рассказали бойцы Азова.

Ранее наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали российскую автоматизированную станцию помех Р-378А ("Тобол") во временно оккупированной Кадиевке, что в 50 километрах к западу от Луганска.

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Теги: нацгвардия, беспилотник, Азов
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