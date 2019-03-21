Названа причина массового заболевания детей в Днепре

Локальную вспышку острого кишечного заболевания у учащихся Днепровской школы №112 вызвала норовирусная инфекция. Об этом сообщили на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Днепропетровской облгосадминистрации, передает пресс-служба ОГА.
"Это - не бактериальная, а вирусная инфекция", - подчеркнула замдиректора Днепропетровского областного лабораторного центра Минздрава Валентина Резвых.
По ее словам, специалисты сделали лабораторные исследования образцов из школьного пищеблока. В пробах воды и окружающей среды школы №112 не нашли бактериальных или вирусных возбудителей заболеваний. Норовирус обнаружили у детей и работников пищеблока.
Первый зампредседателя Днепропетровской облгосадминистрации Олег Кужман заявил, что в ближайшее время во всех учебных заведениях области состоятся проверки санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов. Специалисты будут обращать внимание на соблюдение гигиены, качество воды, дезинфекционные мероприятия, наличие медицинских работников.
Норовирус, или "кишечный грипп", распространяется очень быстро от человека к человеку. Симптомы - диарея, тошнота, рвота, боль в животе, слабость, температура.
14 марта на занятия в одной из школ Днепра не пришли 512 учеников из 904, 12 человек госпитализировали.