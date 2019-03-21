Названа причина массового заболевания детей в Днепре

Фото: adm.dp.gov.ua

Локальную вспышку острого кишечного заболевания у учащихся Днепровской школы №112 вызвала норовирусная инфекция. Об этом сообщили на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Днепропетровской облгосадминистрации, передает пресс-служба ОГА.

"Это - не бактериальная, а вирусная инфекция", - подчеркнула замдиректора Днепропетровского областного лабораторного центра Минздрава Валентина Резвых.

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По ее словам, специалисты сделали лабораторные исследования образцов из школьного пищеблока. В пробах воды и окружающей среды школы №112 не нашли бактериальных или вирусных возбудителей заболеваний. Норовирус обнаружили у детей и работников пищеблока.

Первый зампредседателя Днепропетровской облгосадминистрации Олег Кужман заявил, что в ближайшее время во всех учебных заведениях области состоятся проверки санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов. Специалисты будут обращать внимание на соблюдение гигиены, качество воды, дезинфекционные мероприятия, наличие медицинских работников.

Норовирус, или "кишечный грипп", распространяется очень быстро от человека к человеку. Симптомы - диарея, тошнота, рвота, боль в животе, слабость, температура.

14 марта на занятия в одной из школ Днепра не пришли 512 учеников из 904, 12 человек госпитализировали.