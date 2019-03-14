Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
14.03.2019, 15:38

В Днепре в школу не пришли 500 учеников: 12 уже госпитализированы

В Днепре в школу не пришли 500 учеников: 12 уже госпитализированы - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В школе работает полиция и сотрудники санэпидемстанции

Реклама
Реклама

На занятия в одной из школ Днепра сегодня не пришли 512 учеников. Часть из них пожаловалась на плохое самочувствие. 12 человек госпитализированы. Сообщает пресс-служба областной полиции.

"14 марта на обучение в школу в Шевченковском районе не появились 512 учеников из 904. По неофициальной информации, 94 из них пожаловались на плохое самочувствие. 12 школьников госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.

Реклама

Сейчас в школе работают сотрудники отдела ювенальной превенции областной полиции. Также на место выехала санэпидемстанция, которая выясняет причины ухудшения самочувствия школьников.

Информация по данному факту внесена в журнал единого учета.

Причины ухудшения состояния здоровья детей и другие обстоятельства происшествия устанавливаются, сказали в полиции.

Как пишет местное издание Днепр вечерний, речь идет о школе №112. Родители говорят, что 90 детей слегли с желудочными расстройствами различной степени тяжести.

Администрация школы ссылается на то, что дети пили воду из-под крана. Но с утра школьную столовую обработали различными химикатами, пишет издание.

2 марта в Харькове в квартире многоэтажки на улице Харьковских дивизий обнаружили труп 14-летнего мальчика. Предположительно, смерть наступила в результате приема неизвестного наркотического вещества.

Отправить:
Распечатать:
Теги: отравление, школа, днепр
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 