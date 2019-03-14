В Днепре в школу не пришли 500 учеников: 12 уже госпитализированы

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На занятия в одной из школ Днепра сегодня не пришли 512 учеников. Часть из них пожаловалась на плохое самочувствие. 12 человек госпитализированы. Сообщает пресс-служба областной полиции.

"14 марта на обучение в школу в Шевченковском районе не появились 512 учеников из 904. По неофициальной информации, 94 из них пожаловались на плохое самочувствие. 12 школьников госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.

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Сейчас в школе работают сотрудники отдела ювенальной превенции областной полиции. Также на место выехала санэпидемстанция, которая выясняет причины ухудшения самочувствия школьников.

Информация по данному факту внесена в журнал единого учета.

Причины ухудшения состояния здоровья детей и другие обстоятельства происшествия устанавливаются, сказали в полиции.

Как пишет местное издание Днепр вечерний, речь идет о школе №112. Родители говорят, что 90 детей слегли с желудочными расстройствами различной степени тяжести.

Администрация школы ссылается на то, что дети пили воду из-под крана. Но с утра школьную столовую обработали различными химикатами, пишет издание.

2 марта в Харькове в квартире многоэтажки на улице Харьковских дивизий обнаружили труп 14-летнего мальчика. Предположительно, смерть наступила в результате приема неизвестного наркотического вещества.