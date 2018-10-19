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19.10.2018, 11:57

"Не привыкать": горсовет Херсона "заминирован", депутаты работают

"Не привыкать": горсовет Херсона "заминирован", депутаты работают - Фото
Фото: city.kherson.ua

Пока правоохранители ищут в здании взрывное устройство, депутаты продолжают работать на сессии горсовета

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В Херсоне в полицию поступило анонимное сообщение о заминировании здания городского совета, где началось заседание. Об этом сообщил в начале сессии председательствующий на ней Херсонский городской голова Владимир Миколаенко.

"Перед тем, как перейти к повестке дня, я должен вас проинформировать, что, по информации правоохранительных органов, поступил телефонный звонок, что якобы наше здание заминировано", - сказал он. И добавил, предложив депутатам не прекращать сессию: "нам не привыкать работать в таких условиях".

Правоохранители, тем временем, ищут в здании взрывное устройство.  

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Теги: Херсонский горсовет, заминирование
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