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08.04.2019, 14:05

"Не выдержал издевательств": в Донбассе боевик застрелил наемника

"Не выдержал издевательств": в Донбассе боевик застрелил наемника - Фото
Иллюстративное фото

По данным украинской разведки, инцидент произошел на минувшей неделе в ОРЛО

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Во временно оккупированном Донбассе пророссийский наемник застрелил боевика, а после этого покончил жизнь самоубийством. Об этом сегодня сообщает Главное управление разведки минобороны.

"На прошлой неделе в одной из бригад 2 АК военнослужащий разведывательного взвода, не выдержав издевательств, застрелил другого, после чего совершил самоубийство", - отмечается в сообщении.

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По данным украинской разведки, после этого было увеличено количество специальных мобильных групп из числа российских офицеров для контроля на позициях личного состава террористов.

"При этом для выполнения указанных задач используются под видом выявления демаскирующих признаков в районах расположения подразделений беспилотные летательные аппараты", - уточнили в ГУР.

27 февраля 2019 года в ГУР объяснили, зачем в Донбасс перебросили российских военных.

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Теги: война, Донбасс, боевик, гур, самоубийство
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