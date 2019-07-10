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10.07.2019, 19:29

Неизвестная в Сумах стреляла в мужчину и его дочь - СМИ

Неизвестная в Сумах стреляла в мужчину и его дочь - СМИ - Фото
Фото: su.npu.gov.ua

15-летняя девушка говспитализирована в тяжелом состоянии

В центре Сум в результате стрельбы ранены двое людей, среди которых 15-летняя девушка. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Инцидент произошел около 13:00 по переулку Терезова.

Пострадавших доставили в больницу.

В полиции событие квалифицировали по ч.2 ст.115 (Покушение на убийство) УК. Стрелявший разыскивается.

Правоохранители обратились к гражданам, владеющим информацией об инциденте, за помощью.

По данным 0542, мужчина ранен в руку, девушка находится в тяжелом состоянии.

Sumy.Today пишет, что, по словам сотрудника отдела коммуникаций ГУНП в Сумской области Владимира Крупецкого, ранены отец с дочерью. Предварительно, в них из пистолета стрелял женщина. Произошло это в офисных помещениях второго этажа здания.

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Теги: стрельба, убийство, Сумы
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