Неизвестная в Сумах стреляла в мужчину и его дочь - СМИ

В центре Сум в результате стрельбы ранены двое людей, среди которых 15-летняя девушка. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
Инцидент произошел около 13:00 по переулку Терезова.
Пострадавших доставили в больницу.
В полиции событие квалифицировали по ч.2 ст.115 (Покушение на убийство) УК. Стрелявший разыскивается.
Правоохранители обратились к гражданам, владеющим информацией об инциденте, за помощью.
По данным 0542, мужчина ранен в руку, девушка находится в тяжелом состоянии.
Sumy.Today пишет, что, по словам сотрудника отдела коммуникаций ГУНП в Сумской области Владимира Крупецкого, ранены отец с дочерью. Предварительно, в них из пистолета стрелял женщина. Произошло это в офисных помещениях второго этажа здания.