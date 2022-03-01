Неподалеку от Киева в роддом сети "Адонис" попал снаряд
01.03.2022, 06:52
Фото - Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности
Повреждения большие, но здание стоит, сообщил в фейсбуке гендиректор сети Виталий Гирин.
"Все эвакуированы. Главное – не надо сейчас ехать, кого-то забирать. Все в надежном месте и безопасности", – написал он.
Гирин также отметил, что "Адонис" не собирает средства на какую-либо помощь по поводу роддома.
Информация об обратном – фейковая.
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