UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Неподалеку от Киева в роддом сети "Адонис" попал снаряд

Цей матеріал також доступний українською
01.03.2022, 06:52
Неподалеку от Киева в роддом сети
Фото - Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности

Повреждения большие, но здание стоит, сообщил в фейсбуке гендиректор сети Виталий Гирин.

"Все эвакуированы. Главное – не надо сейчас ехать, кого-то забирать. Все в надежном месте и безопасности", – написал он.

Гирин также отметил, что "Адонис" не собирает средства на какую-либо помощь по поводу роддома.

Информация об обратном – фейковая.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Ірина Петренко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
роддом полномасштабная война с россией Адонис
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 