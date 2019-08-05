Непогода в Украине: без воды в Лисичанске сидят 27 000 человек

Дождь (фото - pixabay.com)

В Лисичанске, Луганская область, в результате непогоды 27 000 человек оказались без водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В г. Лисичанск из-за погодных осложнений произошло обесточивание двух насосных станций, из-за чего без воды осталось около 27 000 человек", - заявляют в ГСЧС.

Также в ГСЧС информируют, что за прошедшие сутки спасатели в Украине - убрали 81 поваленное дерево, откачали 5 563 м3 воды и отбуксировали 20 автомобилей.

"Из-за дождей, гроз, порывов ветра обесточенными остаются 83 населенных пункта в четырех областях: Донецкой - 37, Запорожской - 21, Луганской - 21 и Днепропетровской - четыре. К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", - заявляют в службе.

29 июля после сильного дождя в некоторых районах Киева на дорогах образовались "реки". Подтопило районы возле станции метро Левобережная, у стадиона на улице Грушевского, Виноградарь, Куреневку, Нивки, Оболонь и другие.