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Непогода в Украине: без воды в Лисичанске сидят 27 000 человек

Непогода в Украине: без воды в Лисичанске сидят 27 000 человек - Фото
Дождь (фото - pixabay.com)
05.08.2019, 09:43

ГСЧС информирует, что за прошедшие сутки без света остаются 83 населенных пункта

В Лисичанске, Луганская область, в результате непогоды 27 000 человек оказались без водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС

"В г. Лисичанск из-за погодных осложнений произошло обесточивание двух насосных станций, из-за чего без воды осталось около 27 000 человек", - заявляют в ГСЧС.

Также в ГСЧС информируют, что за прошедшие сутки спасатели в Украине - убрали 81 поваленное дерево, откачали 5 563 м3 воды и отбуксировали 20 автомобилей. 

"Из-за дождей, гроз, порывов ветра обесточенными остаются 83 населенных пункта в четырех областях: Донецкой - 37, Запорожской - 21, Луганской - 21 и Днепропетровской - четыре. К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", - заявляют в службе. 

29 июля после сильного дождя в некоторых районах Киева на дорогах образовались "реки". Подтопило районы возле станции метро Левобережная, у стадиона на улице Грушевского, Виноградарь, Куреневку, Нивки, Оболонь и другие. 

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непогода в Украине ГСЧС
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