Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
29.07.2019, 19:24

В Киеве несколько районов затопило после дождя: фото, видео

1 / 5
В Киеве несколько районов затопило после дождя: фото, видеоВ Киеве несколько районов затопило после дождя: фото, видеоВ Киеве несколько районов затопило после дождя: фото, видеоВ Киеве несколько районов затопило после дождя: фото, видеоВ Киеве несколько районов затопило после дождя: фото, видео
В Киеве несколько районов затопило после дождя: фото, видеоВ Киеве несколько районов затопило после дождя: фото, видеоВ Киеве несколько районов затопило после дождя: фото, видеоВ Киеве несколько районов затопило после дождя: фото, видеоВ Киеве несколько районов затопило после дождя: фото, видео
В Киеве несколько районов затопило после дождя: фото, видеоВ Киеве несколько районов затопило после дождя: фото, видеоВ Киеве несколько районов затопило после дождя: фото, видеоВ Киеве несколько районов затопило после дождя: фото, видеоВ Киеве несколько районов затопило после дождя: фото, видео

Сильный дождь местами сопровождался грозой и градом

Сегодня, 29 июля, после сильного дождя в некоторых районах Киева на дорогах образовались реки воды. Пользователи социальных сетей выкладывают фото и видео последствий непогоды.

Подтопило районы возле станции метро Левобережная, у стадиона на улице Грушевского, Виноградарь, Куреневку, Нивки, Оболонь и другие.

Сообщается, что сильный дождь местами сопровождался грозой и градом.

Ранее сегодня сообщалось, что, по прогнозам Укргидрометцентра, во второй половине дня 29 июля в западных и большинстве северных областей, в течение суток 30 июля ожидаются грозы, град и шквалы. 

Фото: Facebook Алины Кондратенко, Юрия Мацарского, Александра Стасюка

Отправить:
Распечатать:
Теги: киев, погода, дождь
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОПУЛЯРНЫЕ ФОТО
Фото - сюр. Зеленский, Путин и Нефьодов в старости: тест фильтра
Фото - сюр. Зеленский, Путин и Нефьодов в старости: тест фильтра
"Мы устали от дерьма!" В Киеве - акция против реванша: фото
"Мы устали от дерьма!" В Киеве - акция против реванша: фото
Освобождение заложниц в Одессе: стали известны подробности - фото
Освобождение заложниц в Одессе: стали известны подробности - фото
Материалы по теме
Затопило: ночью ливень с градом превратили Крещатик в реку: видео
Киев Затопило: ночью ливень с градом превратили Крещатик в реку: видео
КГГА предупредила о новом ухудшении погоды сегодня
Киев КГГА предупредила о новом ухудшении погоды сегодня
Популярное
фото/видео
В Киеве несколько районов затопило после дождя: фото, видео
В Киеве несколько районов затопило после дождя: фото, видео
Самое старое авто в мире – на ходу и со знаками: видео
Самое старое авто в мире – на ходу и со знаками: видео 17:28
Израиль и США смогут перехватывать боевые ракеты в космосе: видео
Израиль и США смогут перехватывать боевые ракеты в космосе: видео 12:35
Футбол. Как "Динамо" выигрывало у "Шахтера" Суперкубок: видео
Футбол. Как "Динамо" выигрывало у "Шахтера" Суперкубок: видео 06:30
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 