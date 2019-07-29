В Киеве несколько районов затопило после дождя: фото, видео

Сегодня, 29 июля, после сильного дождя в некоторых районах Киева на дорогах образовались реки воды. Пользователи социальных сетей выкладывают фото и видео последствий непогоды.

Подтопило районы возле станции метро Левобережная, у стадиона на улице Грушевского, Виноградарь, Куреневку, Нивки, Оболонь и другие.

Сообщается, что сильный дождь местами сопровождался грозой и градом.

Ранее сегодня сообщалось, что, по прогнозам Укргидрометцентра, во второй половине дня 29 июля в западных и большинстве северных областей, в течение суток 30 июля ожидаются грозы, град и шквалы.

Фото: Facebook Алины Кондратенко, Юрия Мацарского, Александра Стасюка