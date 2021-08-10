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Неудавшийся диверсант и разведчик боевиков "сел" на шесть лет: он был военным ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
10.08.2021, 11:50
Неудавшийся диверсант и разведчик боевиков
Иллюстративное фото - пресс-служба СБУ

Пойманный контрразведкой экс-военный Вооруженных сил Украины получил шесть лет тюрьмы. Он передавал разведданные террористической организации ДНР и предлагал ей "помощь" с диверсиями против украинских военных, передает пресс-служба Службы безопасности Украины.

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В СБУ пишут, что мужчину завербовала террористическая организация ДНР в 2020 году. На тот момент он был военным ВСУ и должен был передавать боевикам разведданные о дислокации, вооружении и личном составе операции объединенных сил в районе линии разграничения.

Также завербованный боец ВСУ инициативно предложил свои "услуги" для диверсий против украинских военных, пишут правоохранители.

Мужчину задержали в июне 2021-го. В начале августа Артемовский горсуд признал его виновным по статье о создании террористической группы (ч. 1 ст. 261) и незаконном обращении с боеприпасами/оружием (ч. 1 ст. 263). Экс-военный ВСУ получил шесть лет лишения свободы.

  • 5 августа сообщалось, что вступил в силу приговор по террористической статье против "ветерана Новороссии". Пойманный контрразведкой террорист получил 10 лет тюрьмы.

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Марк Сировой
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боевики ВСУ Донбасс сбу террористы диверсант контрразведка разведчик
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