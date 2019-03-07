Новая атака в Запорожье: стреляли в общественного активиста

Скриншот из видеозаписи

Вчера поздно вечером четверо неизвестных в масках напали в Запорожье на местного общественного активиста: в подъезде дома его избили и выстрелили в левое бедро. Об этом инциденте сообщили в Хортицком отделении запорожской Нацполиции.

"6 марта в 22:52 поступило сообщение из службы "102" от мужчины 1952 года рождения, который сообщил, что по улице Героев 93-й бригады неизвестные напали на него и избили", - пишет пресс-служба областной Нацполиции.

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Мужчина оказал сопротивление группе нападавших и нанес телесные повреждения одному из них, после чего они скрылись в неизвестном направлении.

Удалось идентифицировать одного из нападавших - это мужчина 1994 года рождения. Местонахождение еще троих злоумышленников устанавливается.

Открыто уголовное производство по ст. 15 УК и 115 УК (покушение на убийство).

Позавчера, 5 марта, также четверо злоумышленников в Запорожье напали на экс-главу антикоррупционной комиссии местной ОГА Дмитрия Марченко, он попал в реанимацию.