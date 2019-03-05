Переломы черепа: В Запорожье избили экс-главу антикоркомиссии

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5 марта неизвестные напали на бывшего главу антикоррупционной комиссии Запорожской облгосадминистрации. Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

Отмечается, что в полицию поступило сообщение из больницы о том, что к ним самостоятельно обратился мужчина 1972 года рождения. Врачи предварительно диагностировали у него перелом костей черепа. Пострадавшего немедленно госпитализировали в реанимационное отделение.

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Полицейские установили, что около 15:00 у подъезда по месту жительства пострадавшего четверо неизвестных нанесли ему множественные удары по голове. Злоумышленники также забрали сумку потерпевшего.

По данным правоохранителей, сейчас нападающих ищут и изучают возможные версии совершения преступления. Уголовное производство открыли по статьям - покушение на убийство и разбой.

По данным Радио Свобода, речь идет о Дмитрии Марченко, который возглавлял антикоррупционную комиссию при ЗОДА с марта 2016 по апрель 2017 года. Марченко - предприниматель и журналист, основатель и руководитель местного сайта Антикор Запорожье.

25 января 2019 года по подозрению в нападении на журналистов съемочной группы проекта "Стоп коррупции" в столичное управление полиции доставили девять человек.