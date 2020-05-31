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На админгранице с Крымом похитили украинского военного: обнаружены следы борьбы

На админгранице с Крымом похитили украинского военного: обнаружены следы борьбы - Фото
Скриншот видео
31.05.2020, 08:52

Военного ищут с момента исчезновения, однако "поисковые мероприятия не дали результатов"

30 мая на административной границе оккупированного Россией Крыма с Херсонской областью пропал украинский военный. В Военной службе правопорядка в ВСУ предполагают, что его похитили. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба ведомства. 

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Военный нес службу в районе Чонгара. С момента исчезновения военного сразу начались поисковые мероприятия, однако они не дали результатов, заявляют в ведомстве. 

Военный не отвечает на телефонные звонки, его местонахождение неизвестно. В Военной службе правопорядка заявляют, что "по предварительной информации, военный во время несения службы был похищен. Неподалеку наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы с неизвестными лицами".

  • 19 мая в Донецкой области КОРД задержал подозреваемых в похищении и пытках ветерана АТО.
Владислав Сердюк
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