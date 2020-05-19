В Донецкой области КОРД задержал подозреваемых в похищении и пытках ветерана АТО

Иллюстративное фото: пресс-служба МВД

В Покровске Донецкой области группа неизвестных напала на 21-летнего мужчину, являющегося ветераном АТО. Его похитили и пытали. Спецназ задержал четырех подозреваемых. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

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По данным полиции, 15 мая четверо злоумышленников напали на мужчину. Двое его родных, которые находились рядом, не смогли ничего сделать. Нападающие вывезли мужчину в неизвестном направлении, где связали скотчем руки, ноги и глаза. Его жестоко пытали, заявляют в полиции, а затем вывезли в багажнике и выкинули около места похищения.

Правоохранители говорят, что фигуранты якобы хотели заставить ветерана АТО вступить в криминальную группировку, однако он "осуждал их деятельность и не собирался становиться наемником преступников". Подозреваемые ранее попадали в поле зрение полиции и подозреваются в ряде тяжелых преступлений.

Потерпевший госпитализирован и находится в тяжелом состоянии. Четверо подозреваемых задержаны, им грозит до 10 лет тюрьмы.

15 мая в Харькове полиция задержала ректора одного из вузов: подозревают в коррупции.