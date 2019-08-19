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Оборвался трос. В Буковеле туристы выжили после падения

Оборвался трос. В Буковеле туристы выжили после падения - Фото
Иллюстративное фото (фото - DUMITRU DORU/EPA)
19.08.2019, 13:08

Жизни пострадавшим сейчас ничего не угрожает

17 августа в Буковеле во время экстремального прыжка оборвался трос для банджи-джампинга. Об этом сегодня LIGA.net сообщили в информационном центре курорта.

Инцидент произошел в субботу вечером. 21-летняя женщина и 27-летний мужчина совершали экстремальный прыжок. Во время полета трос оборвался – и они упали на бетонную дорогу.

Пострадавших с многочисленными травмами сразу же доставили в больницу города Яремче.

Сотрудники яремчанской центральной больницы сообщили, что мужчину перевели в Ивано-Франковскую областную поликлинику.

Заместитель главного врача по хирургической помощи Андрей Яворский сообщил LIGA.net, что сначала пострадавший находился в реанимационном отделении, затем был переведен в нейрохирургическое.

В медицинских учреждениях LIGA.net подтвердили, что лечение пострадавших продолжается. Их состояние оценивается как стабильное – угрозы жизни нет. 

Инцидент произошел на аттракционе частного предпринимателя, который арендует рабочий участок у курорта. Сейчас на месте происшествия проводятся следственные действия. Часть оборванного троса доставлена на экспертизу. Были закрыты все экстремальные аттракционы, находящиеся на территории курорта. Технические службы проводят проверки.

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