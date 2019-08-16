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Не раскрылся парашют. Женщина выжила при падении с высоты 1,5 км

Не раскрылся парашют. Женщина выжила при падении с высоты 1,5 км - Фото
Иллюстративное фото (Фото - ЕРА)
16.08.2019, 15:34

Женщина упала в лесистую местность, что спасло ей жизнь

Жительница Квебека выжила после падения с высоты 1,5 км после того, как не раскрылся ее парашют. Об этом сообщает CNN.

По их информации, женщина совершала экстремальный прыжок с парашютом. На высоте 5000 футов (около 1500 метров) у нее не раскрылся ни основной, ни запасной парашют. Она упала в лесистую местность. Благодаря этому канадка выжила. После падения парашютистку сразу же доставили в госпиталь с множественными переломами. Сейчас ее жизни ничего угрожает.

Свидетели происшествия называют ее спасение чудом.

"Это чудо. Я не знаю, как человек может пережить падение с такой высоты", - сказал парашютист Денис Демерс, также присутствовавший в самолете.

В полиции сообщают, что у женщины уже был опыт прыжков с парашютом. Ведется расследование, чтобы определить, является ли происшествие следствием преступной халатности организаторов прыжков

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падение спасение парашют
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