Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
27.05.2019, 10:34

ОБСЕ сообщила, что происходит на полигонах боевиков в Донбассе

ОБСЕ сообщила, что происходит на полигонах боевиков в Донбассе - Фото
Фото: flickr СММ ОБСЕ

По данным миссии, террористы спрятали бронированные машины и танки на трех полигонах

Беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал новые боевые бронированные машины и танки на полигонах боевиков временно оккупированного Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

По доступным СММ данным воздушного наблюдения обнаружено 17 единиц буксируемой артиллерии (неустановленного типа) и восемь единиц самоходной артиллерии (неустановленного типа), 59 боевых бронированных машин на полигоне возле Мирного, что в 28 километрах к юго-западу от Луганска.

В ОБСЕ уточнили, что 50 танков находились на полигоне возле Тернового (57 км к востоку от Донецка), 20 танков - на полигоне в районе Круглика (31 км к юго-западу от Луганска).

15 апреля ОБСЕ зафиксировала семь танков Т-72 и шесть зенитных ракетных комплексов 9К35 на территории бывшего международного аэропорта Луганск.

Отправить:
Распечатать:
Теги: боевики, Донбасс, обсе, танки, полигоны
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 