ОБСЕ сообщила, что происходит на полигонах боевиков в Донбассе

Фото: flickr СММ ОБСЕ

Беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал новые боевые бронированные машины и танки на полигонах боевиков временно оккупированного Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

По доступным СММ данным воздушного наблюдения обнаружено 17 единиц буксируемой артиллерии (неустановленного типа) и восемь единиц самоходной артиллерии (неустановленного типа), 59 боевых бронированных машин на полигоне возле Мирного, что в 28 километрах к юго-западу от Луганска.

В ОБСЕ уточнили, что 50 танков находились на полигоне возле Тернового (57 км к востоку от Донецка), 20 танков - на полигоне в районе Круглика (31 км к юго-западу от Луганска).

15 апреля ОБСЕ зафиксировала семь танков Т-72 и шесть зенитных ракетных комплексов 9К35 на территории бывшего международного аэропорта Луганск.