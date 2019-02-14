ОБСЕ сообщила, где боевики спрятали гаубицы и танки в Донбассе

Фото: flickr СММ ОБСЕ

Беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал 18 буксируемых гаубиц (десять 2А65 Мста-Б, 152 мм, и восемь 2А36 Гиацинт-Б, 152 мм), два танка (Т-64, один без основного орудия) и одну самоходную артиллерийскую установку (2С9 Нона-С, 120 мм) к северу от временно оккупированного Хрустального, что в 56 километрах к юго-западу от Луганска. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

По данным ОБСЕ, ББМ (типа БМП) и БТР-80 боевики разместили в Новоселовке, одну зенитную установку (ЗУ-23, 23 мм), которая установлена на военном грузовике, два бронетранспортера (МТ-ЛБ) - в Дебальцево.

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22 декабря наблюдатели ОБСЕ видели, как пять пророссийских наемников копали две траншеи с обеих сторон от автодороги М03 примерно в одном километре к северо-северо-западу от Дебальцево