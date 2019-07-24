ОБСЕ сообщила, где боевики укрепляют позиции в Донбассе

Фото: flickr СММ ОБСЕ

Беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал к северу временно оккупированного Степового (27 км к западу от Луганска) укрепленную позицию террористов. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

В ОБСЕ уточнили, что на позиции находились четверо боевиков.

"Все явно вооруженные, проводившие строительные работы вокруг позиции", - уточнили в пресс-службе.

Беспилотник также обнаружил три бронированные командно-штабные машины (Р-145) и одно шасси бронетранспортера (МТ-ЛБ), а также один МТ-ЛБ террористов в Катериновке (бывшее Юбилейное; 8 км к западу от Луганска); и четыре МТ-ЛБ и один БРДМ-2 на южной окраине Первомайск (58 км к западу от Луганска).

12 июня беспилотник ОБСЕ обнаружил комплекс радиоэлектронной борьбы "Торн" на шасси грузовика боевиков КамАЗ, стоявший у жилого дома во временно оккупированной Новогригоровке, что в 61 километре к северо‑востоку от Донецка.