В Донбассе обнаружили российский комплекс радиоэлектронной борьбы

Фото: flickr СММ ОБСЕ

Беспилотник ОБСЕ малого радиуса действия обнаружил комплекс радиоэлектронной борьбы "Торн" на шасси грузовика боевиков КамАЗ, стоявший у жилого дома во временно оккупированной Новогригоровке, что в 61 километре к северо‑востоку от Донецка. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

По данным ОБСЕ, одно ББМ террористов зафиксировано в районе Калинового (60 км к западу от Луганска), пять бронетранспортеров и два зенитных орудия.

"Также, вероятно, (размещены, - ред.) две позиции для ведения огня из орудий по воздушным целям в Бойковском, в зоне, где согласно пункту 5 меморандума от 19 сентября 2014 года размещение военной техники и тяжелого вооружения запрещено", - уточнили в пресс-службе.

5 марта 2019 года было зафиксировано два грузовых автомобиля в составе российского комплекса РЭБ "Торн" во временно оккупированной Ясиноватой.

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