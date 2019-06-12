Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
12.06.2019, 10:08

В Донбассе обнаружили российский комплекс радиоэлектронной борьбы

В Донбассе обнаружили российский комплекс радиоэлектронной борьбы - Фото
Фото: flickr СММ ОБСЕ

По данным ОБСЕ, комплекс радиоэлектронной борьбы "Торн" боевики разместили в жилых домах

Беспилотник ОБСЕ малого радиуса действия обнаружил комплекс радиоэлектронной борьбы "Торн" на шасси грузовика боевиков КамАЗ, стоявший у жилого дома во временно оккупированной Новогригоровке, что в 61 километре к северо‑востоку от Донецка. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

По данным ОБСЕ, одно ББМ террористов зафиксировано в районе Калинового (60 км к западу от Луганска), пять бронетранспортеров и два зенитных орудия.

"Также, вероятно, (размещены, - ред.) две позиции для ведения огня из орудий по воздушным целям в Бойковском, в зоне, где согласно пункту 5 меморандума от 19 сентября 2014 года размещение военной техники и тяжелого вооружения запрещено", - уточнили в пресс-службе.

 5 марта 2019 года было зафиксировано два грузовых автомобиля в составе российского комплекса РЭБ "Торн" во временно оккупированной Ясиноватой.

Читайте также: В Донбассе обнаружили станцию наземной разведки армии России

Отправить:
Распечатать:
Теги: обсе, торн
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 