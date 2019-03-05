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05.03.2019, 13:26

В Донбассе зафиксировали танки и новую технику боевиков

В Донбассе зафиксировали танки и новую технику боевиков - Фото
Фото - Facebook/фонд Повернись живим

По данным штаба ООС, вблизи Новоселовки в Донецкой области размещены четыре танка и одна самоходная гаубица оккупантов

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Украинская сторона СЦКК зафиксировала появление новых единиц тяжелого вооружения и военной техники российско-террористических войск в зоне безопасности, которые нарушением линий отвода во временно оккупированном Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил в Facebook.

Вблизи Новоселовки было обнаружено четыре танка и одну самоходную гаубицу.

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Зафиксировано размещение вооружений и военной техники вооруженных формирований Российской Федерации в зоне безопасности.

Две боевые машины пехоты БМП-1 и одну боевую бронированную машину другой модификации размещены у населенного пункта Стыла, четыре БМП-первых районе Докучаевска, один МТ-ЛБ - вблизи Сентяновки, еще один МТ-ЛБ с установленной зенитной установкой ЗУ -23-2 - неподалеку от населенного пункта Миус, две БМП - рядом с Михайловкой (30 км северо-восточнее Донецка).

Зафиксировано два грузовых автомобиля в составе комплекса РЭБ "Торн" во временно оккупированной Ясиноватой.

4 марта сообщалось, что впервые с начала года боевики применили танки в Донбассе.

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Теги: боевики, танки, гаубица, техника, торн
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