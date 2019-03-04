Впервые с начала года боевики в Донбассе применили танки - штаб

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В Донбассе боевики 8 раз обстреляли позиции ВСУ из запрещенного минскими соглашениями вооружения, в том числе – из танков. Погиб один украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции объединенных сил.

Там отметили, что огонь из танков боевики применили впервые с начала года.

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Случилось это у населенного пункта Лебединское. Также на этой территории боевики применили артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 мм и противотанковые ракетные комплексы.

Вблизи Водяного оккупанты стреляли дважды из минометов 120-го калибра.

Из артиллерийских систем калибра 122 мм боевики обстреляли украинских воинов в районе населенного пункта Широкино.

Из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов террористы стреляли у поселка Пески.

В районе поселка Зайцево оккупанты обстреляли расположение ВСУ из минометов калибра 120 мм.

Вследствие обстрелов один украинский военнослужащий погиб.

"Наши подразделения дали достойный ответ противнику. Его потери уточняются", - сказано в сообщении.

Ранее в Минобороны заявили, что сегодня, 4 марта, в районе проведения операции объединенных сил в результате обстрелов боевиками погиб украинский военный 1999 года рождения.