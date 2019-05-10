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10.05.2019, 09:58

ОБСЕ сообщила, куда боевики согнали танки в Донбассе

ОБСЕ сообщила, куда боевики согнали танки в Донбассе - Фото
беспилотник обсе

По данным миссии, террористы разместили военную технику на двух полигонах недалеко от Луганска

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Беспилотники специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали около 40 танков боевиков недалеко от временно оккупированного Луганска. Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

"12 танков неустановленного типа, семь самоходных гаубиц или минометов, 13 буксируемых гаубиц или минометов, а также три зенитных ракетных комплекса (неустановленного типа, - ред.) - на полигоне неподалеку от Миусинска", - отметили в  пресс-службе.

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В ОБСЕ уточнили, что 24 танка неустановленного типа находились на полигоне вблизи Круглика (31 км к юго-западу от Луганска).

Миссия зафиксировала не менее пяти танков Т-72 террористов на полигоне около Покровки (36 км к востоку от Донецка).

15 апреля наблюдатели ОБСЕ зафиксировали семь танков Т-72 и шесть зенитных ракетных комплексов 9К35 на территории бывшего международного аэропорта Луганск.

 

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Теги: боевики, обсе, танки
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