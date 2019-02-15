ОБСЕ сообщила о боевых стрельбах боевиков в зоне безопасности

Фото: flickr СММ ОБСЕ

Во временно оккупированном Донбассе боевики, вероятно, проводят учения с боевой стрельбой в пределах зоны безопасности. Об этом сообщает пресс-служба специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"12 февраля, патрулируя примерно в 2,5 км к югу от Софиевки (бывшее Карло-Марксово, - ред.) члены патруля СММ слышали десять взрывов от выстрелов, а также видели три танка (Т-72) примерно в 2-3 км западно-северный запад от своей позиции", - отметили в пресс-службе

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В ОБСЕ уточнили, что "по оценке наблюдателей, это, вероятно, были учения с боевой стрельбой в пределах зоны безопасности, что является нарушением решения трехсторонней контактной группы от 3 марта 2016 года, запрещающее проведение учений (занятий) с боевой стрельбой в зоне безопасности".

22 декабря наблюдатели ОБСЕ видели, как пять пророссийских наемников копали две траншеи с обеих сторон от автодороги М03 примерно в одном километре к северо-северо-западу от Дебальцево.