Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
23.04.2019, 10:05

ОБСЕ сообщила о ситуации на границе с РФ накануне второго тура

ОБСЕ сообщила о ситуации на границе с РФ накануне второго тура - Фото
Фото: flickr СММ ОБСЕ

По данным ОБСЕ, десять грузовиков террористов в течение одного часа пересекли два пункта пропуска во временно оккупированном Донбассе

Реклама
Реклама

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали десять грузовиков боевиков на неподконтрольных участках украинско-российской границы в течение одного часа 20 апреля. Об этом сегодня сообщает пресс-служба миссии.

По данным ОБСЕ, четыре тентованных грузовика (три с украинскими номерными знаками и один с табличками террористической организации ДНР) выехали в пункте пропуска на границе возле временно оккупированной Мариновки, что 78 километрах к востоку от Донецка.

Реклама

Въехали в Украину семь автомобилей (два с украинскими номерными знаками, один  - с российскими и четыре с табличками "ДНР") и один фургон боевиков.

В тот же день, осуществляя мониторинг в пункте пропуска на границе возле Успенки (73 км к юго‑востоку от Донецка), миссия видела, что из Украины выехали восемь автомобилей (два с украинскими номерными знаками, четыре - с российскими и два с табличками "ДНР), шесть тентованных грузовиков (два с украинскими номерными знаками, один - с белорусскими и три с табличками "ДНР") и один автобус с табличками пророссийских наемников.

Второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля.

15 апреля 2019 года сообщалось, что наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел во временно оккупированном Смелом.

Отправить:
Распечатать:
Теги: боевики, граница, обсе, выборы-2019
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 