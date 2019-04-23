ОБСЕ сообщила о ситуации на границе с РФ накануне второго тура

Фото: flickr СММ ОБСЕ

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали десять грузовиков боевиков на неподконтрольных участках украинско-российской границы в течение одного часа 20 апреля. Об этом сегодня сообщает пресс-служба миссии.

По данным ОБСЕ, четыре тентованных грузовика (три с украинскими номерными знаками и один с табличками террористической организации ДНР) выехали в пункте пропуска на границе возле временно оккупированной Мариновки, что 78 километрах к востоку от Донецка.

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Въехали в Украину семь автомобилей (два с украинскими номерными знаками, один - с российскими и четыре с табличками "ДНР") и один фургон боевиков.

В тот же день, осуществляя мониторинг в пункте пропуска на границе возле Успенки (73 км к юго‑востоку от Донецка), миссия видела, что из Украины выехали восемь автомобилей (два с украинскими номерными знаками, четыре - с российскими и два с табличками "ДНР), шесть тентованных грузовиков (два с украинскими номерными знаками, один - с белорусскими и три с табличками "ДНР") и один автобус с табличками пророссийских наемников.

Второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля.

15 апреля 2019 года сообщалось, что наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел во временно оккупированном Смелом.