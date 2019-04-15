ОБСЕ сообщила о ситуации на границе с Россией

Фото: flickr СММ ОБСЕ

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали грузовики на неподконтрольном участке украинско-российской границы. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

По наблюдениям СММ, из Украины выехали 21 автомобиль (три с украинскими номерными знаками, семь - с российскими, один - с литовскими и 10 с табличками "ДНР") и 20 тентованных грузовиков (10 с украинскими номерными знаками, два - с российскими, два - с грузинскими, два- с литовскими и четыре с табличками "ДНР"), а также вышли четыре пешехода.

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В ОБСЕ уточнили, что 11 апреля в течение примерно 40 минут в пункте пропуска на границе в районе Успенки (73 км к юго-востоку от Донецка) наблюдатели видели, что в Украину въехал один автомобиль (с табличками "ДНР"), одна автоцистерна (с украинскими номерными знаками), один тентованный грузовик боевиков и один автобус (с табличками "ДНР"), а также вошли семь пешеходов.

15 апреля 2019 года сообщалось, что наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел во временно оккупированном Смелом.