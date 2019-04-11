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11.04.2019, 09:22

ОБСЕ сообщила о ситуации в Дебальцево

ОБСЕ сообщила о ситуации в Дебальцево - Фото
Фото: flickr СММ ОБСЕ

По данным ОБСЕ, в Дебальцево зафиксированы семь неразорвавшихся боеприпасов РСЗО Град

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Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ впервые обнаружили неразорвавшиеся боеприпасы рядом с временно оккупированными Дебальцево и Верхнешироковским. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

"8 апреля примерно в трех километрах к северо-западу от Дебальцево (неподконтрольный правительству, 58 км к северо-восточной от Донецка) наблюдатели впервые увидели семь неразорвавшихся боеприпасов, по оценке, реактивные снаряды РСЗО (Град - шесть единиц, Ураган, 220 мм – одна единица), торчащие из земли в поле на восточной стороне автодороги М03", - отметили в пресс-службе.

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По данным ОБСЕ, 9 апреля примерно в 1,2 км к западу от Верхнешироковского (бывший Октябрь, 29 км к северо-востоку от Мариуполя, - ред. ) команда миссии впервые увидела неразорвавшийся боеприпас на дороге местного значения между Верхнешироковским и Пищевиком, которой пользуются мирные жители.

В поле примерно в трех метрах к югу от дороги члены патруля миссии также впервые увидели две выстрела ручного противотанкового гранатомета (ПГ-7Л): один лежал на земле, а хвостовик второго торчал из земли.

22 декабря наблюдатели ОБСЕ видели, как пять пророссийских наемников копали две траншеи с обеих сторон от автодороги М03 примерно в одном километре к северо-северо-западу от Дебальцево

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Теги: дебальцево, война, обсе, град
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