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ОБСЕ сообщила о взрывах в районе моста в Станице Луганской

ОБСЕ сообщила о взрывах в районе моста в Станице Луганской - Фото
Фото: facebook.com/pressjfo.news
06.08.2019, 10:54

По данным ОБСЕ, в течение 25 минут были слышны четыре взрыва вечером 3 августа

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали взрывы вечером 3 августа недалеко от моста временно оккупированной части территории Станицы Луганской. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

Члены патруля миссии видели девять саперов из неподконтрольных Украине районов, которые готовились к подрывам неразорвавшихся боеприпасов примерно в 20 метрах к западу от южного деревянного трапа, установленного над разрушенной частью моста.

"Затем с 18:45 до примерно 19:10 наблюдатели слышали четыре взрыва (по оценке, контролируемые подрывы неразорвавшихся боеприпасов)", - уточнили в пресс-службе.

Утром 4 августа команда СММ видела, как четверо саперов из ОРЛО со щупами и металлоискателями входили на участок с густой растительностью по обе стороны разрушенного пролета моста.

3 и 4 августа на участке между южным краем разрушенной части моста и стоянкой к юго-западу от блокпоста наблюдатели снова видели террористов с нарукавными повязками с надписью "СЦКК".

По данным ОБСЕ, пешеходы продолжали постоянным потоком переходить через мост в то время, как на участке разведения проводились работы по разминированию.

3 августа команда СММ видела, как медицинские работники ГСЧС оказывали помощь нескольким пожилым людям и людям с инвалидностью на северном крае разрушенной части моста.

По информации украинской стороны СЦКК, боевики с 4 по 10 августа проводят разминирование на временно оккупированной территории возле разрушенного автомобильного моста через реку Северский Донец, поэтому пропуск через линию разграничения будут осуществляться до 18:00.

 

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боевики взрывы станица луганская мост
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