Обстрел Мариуполя: корректировщику огня вынесли приговор

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В Мариуполе суд признал Валерия Кирсанова виновным в корректировке обстрела микрорайона Восточный и приговорил к девяти годам лишения свободы. Об этом сообщает Громадське со ссылкой на судебный реестр.

Отмечается, что осужденный по собственной инициативе передавал боевикам ДНР данные о местах дислокации, численности и маршрутах передвижения подразделений и военной техники ВСУ и других военных формирований Украины - в Мариуполе и других населенных пунктах Донецкой области.

Кроме того, Кирсанов передавал информацию боевикам о результатах обстрелов террористами поселков Заря, Гнутово, Виноградное, а также микрорайона Восточный.

Согласно приговору, во время обыска дому у обвиняемого обнаружили и изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества.

Сообщается, что Кирсанов не признавал свою вину по предъявленному ему обвинению, а также отрицал принадлежность ДНР к террористическим организациям и свои контакты с незаконными формированиями.

Он также утверждал, что изъятый ​​у него револьвер системы образца 1895 года - антиквариат, а изъятая граната - учебная. Отмечается, что эти утверждения были опровергнуты экспертами.

Суд признал Кирсанова виновным в совершении уголовных преступлений, по статьям о создании террористической группы или террористической организации и незаконном обращении с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами. Срок наказания исчисляется с 18 июня 2019 года.

Отмечается, что Кирсанова приговорили к 9 годам лишения свободы в 2016 году, однако он подал апелляцию и дело рассматривалось повторно.

В результате обстрела Восточного погиб 31 человек, 117 были ранены.

6 июня ВСУ заняли ряд укрепленных и стратегически важных позиций врага около поселка Водяное под Мариуполем.