Обстрелы нефтебазы под Киевом. Сети KLO удалось вывезти поезд с горючим для ВСУ: видео

Сеть АЗС KLO в считанные минуты после удара российской ракеты по нефтебазе в Василькове смогла спасти 23 вагона с горючим и вывезти его на поезде мимо масштабного пожара. Об этом сеть сообщила в Facebook.

"Русская ракета, иди… Даже когда нас атакуют и все вокруг пылает – мы продолжаем работать… Через считанные минуты после удара российской ракетой и взрыва нам удалось спасти 15 вагонов с дизельным горючим и 8 вагонов с газом", – сообщили в сети.

KLO опубликовала видео камер наблюдения, закрепленных на тепловозе, вывезшем часть горючего. На нем видно, как тепловоз проезжает в десятках метров от горящих резервуаров с горючим.

"Этим горючим мы сможем заправлять ВСУ, тероборону, медиков, Киевэнерго, Киевпасстранс и других, кто не дает Киеву упасть и "держит небо", – добавили в сети.

В ГСЧС уточнили, что в настоящее время горение происходит в пределах обвалования, распространения пожара нет. Угрозы для людей нет.

Подразделения ГСЧС готовы при первой возможности перейти к тушению после окончания обстрелов.

Сегодня российские оккупанты нанесли ракетный удар по нефтебазе КЛО в Крячках, неподалеку от Василькова. Вспыхнул пожар.

Глава Киевской ОГА Алексей Кулеба сообщает об угрозе экологической катастрофы.

Юрий Смирнов

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