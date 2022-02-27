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Враг нанес ракетный удар по Василькову, горит нефтебаза

Цей матеріал також доступний українською
27.02.2022, 01:19
Враг нанес ракетный удар по Василькову, горит нефтебаза - Фото
Васильков (Фото: ТГ Антона Геращенко)

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Василькову. По данным советника главы МВД Антона Геращенко, удар по нефтебазе КЛО в Крячках.

На нефтебазе начался пожар.

"Спасатели уже выехали на место трагедии. Скорее всего без жертв не обошлось. Гореть будет долго. Экологический ущерб будет колоссальный", – написал Геращенко.

"Это может быть огромной техногенной и экологической катастрофой", – сообщили в Госспецсвязи.

Был нанесен удар баллистическими ракетами. Десант, который сбрасывали в полях Обуховского района, подошел к городу и сейчас его ликвидируют военные ВСУ.

Для России Васильков важен как плацдарм для блокады Одесской и Обуховской трасс на Киев.

В Василькове с ВСУ и теробороной работает полк "Азов", ранее жестоко зачистивший российский десант в городе.

К жителям Василькова обратилась мэр Наталия Баласинович.

"Враг хочет разрушить все вокруг, но у него ничего не получится, – сказал она. – Вы видите, что сегодня на протяжении дня шли мощные обстрелы баллистическими ракетами, в том числе и по нашему аэродрому. Но удержали. И сейчас идут обстрелы. Все будет хорошо. Ночь будет непростой – как у нас, так и в Киеве, но все равно мы выстоим".

Видео пожара.

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Наталия Медведева
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