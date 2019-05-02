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02.05.2019, 16:04

Офицера внешней разведки отдали под суд за самоволку

Офицера внешней разведки отдали под суд за самоволку - Фото
Фото: depositphotos.com

Военный, по данным следствия, не вернулся на место службы и в течение продолжительного времени уклонялся от военной службы

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Следователи Государственного бюро расследований завершили расследование по делу офицера центрального аппарата Службы внешней разведки, который, по данным правоохранителей, самовольно покинул военную службу. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

В ходе расследования установили, что он не вернулся на место службы в указанное приказом главы разведки время и в течение продолжительного времени уклонялся от военной службы.

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Офицер подозревается в нарушении требований Конституции Украины, законов об обороне, военный долг и военной службы, статут внутренней службы ВСУ, дисциплинарный статус ВСУ.

Обвинительный акт направлен в суд. Военнослужащему может грозить от трех до семи лет лишения свободы.

Ранее сегодня сообщалось, что в Одессе по факту гибели 23-летнего матроса правоохранители проводят следственные действия, а руководство Военно-Морских Сил – служебную проверку. 

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Теги: суд, гбр, офицер, внешняя разведка
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