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13.03.2019, 08:27

Ограбление в Черкасской области: погибли два человека

Ограбление в Черкасской области: погибли два человека - Фото
Иллюстрационное фото: iStock/Global Images Ukraine

Инцидент произошел 12 марта после 21:00

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12 марта в Звенигородке Черкасской области мужчина во время ограбления жилого дома ранил двух человек, которые умерли в больнице. Об этом сообщил у себя в Facebook первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Аброськин уточнил, что после 21:00 в частный дом пенсионеров проник неизвестный грабитель.

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"В доме находились мужчина и женщина, 1951 и 1961 годов рождения, а также 90-летняя мать потерпевшей", - отметил Аброськин.

По его словам, грабитель, угрожая оружием требовал деньги, но потерпевшие оказали сопротивление.

"Грабитель ранил пострадавших, уже, будучи тяжело ранеными, мужчина смог набрать номер дочери, передать телефон женщине, которая смогла сказать, что на них совершено нападение. Уже в больнице пострадавшие умерли", - сказал Аброськин, уточнив, что "пенсионеры на местном рынке держали два магазина".

Он добавил, что денег грабитель не нашел.

17 ноября в Ирпене двое неизвестных ограбили инкассаторскую машину ПриватБанк.

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Теги: полиция, ограбление, Вячеслав Аброськин, Звенигородка
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