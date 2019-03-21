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21.03.2019, 16:24

Охрана Медведчука четыре часа удерживала журналистов - Bihus.info

Охрана Медведчука четыре часа удерживала журналистов - Bihus.info - Фото
Фото: bihus.info

Охранники заявили, что журналисты нарушили "частное пространство" Медведчука

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Проект Bihus.info сообщает, что в Пуще-Водице вооруженные охранники кума российского президента Виктора Медведчука на протяжении четырех часов силой удерживали съемочную группу программы "Наші гроші з Денисом Бігусом" в лесу.

По словам журналистов, 20 марта съемочная группа приехала в Министерские озера для съемок сюжета с помощью квадрокоптера.

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Они говорят, что снимали территорию государственных дач, которая не является частной собственностью, но находится по соседству с имением Медведчука, съемка которого, по словам расследователей, проводилась.

Через 10 минут к съемочной группе, находившейся на территории общего пользования, подъехали сотрудники охранной фирмы "Шторм", которая охраняет имение Медведчука и Оксаны Марченко в Пуще-Водице.

Охранники заявили, что журналисты нарушили "частное пространство" Медведчука и Марченко.

Вооруженные охранники удерживали журналистов до приезда полиции, сообщили в Bihus.info.

Прибывшие полицейские заявили об отсутствии каких-либо нарушений со стороны журналистов и, соответственно, оснований для их дальнейшего задержания

Охранники Меддведчука с этим не согласились, они "вызвали подмогу и в течение следующих нескольких часов силой и угрозами продолжили удерживать съемочную группу, обвиняя в якобы нарушении законодательства".

Журналисты смогли покинуть территорию только после приезда сразу трех экипажей полиции и следственно-оперативной группы.

Как ранее сообщил Центр противодействия коррупции, Медведчук продает свое поместье в городе Украинка на берегу реки Стугна в Обуховском районе Киевской области.

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Теги: охрана, виктор медведчук, наші гроші, бигус
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