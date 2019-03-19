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19.03.2019, 14:48

ЦПК: Медведчук продает свой элитный особняк под Киевом - фото

ЦПК: Медведчук продает свой элитный особняк под Киевом - фото - Фото
Фото: hromadske.ua

В Центре противодействия коррупции отметили, что объявление о продаже размещено в закрытой группе риэлторов 14 марта 2019 года

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Кум президента страны-агрессора России Владимира Путина и лидер движения Украинский выбор Виктор Медведчук продает свое поместье и землю под Киевом. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

По данным ЦПК, объявление о продаже разместили в закрытой группе риэлторов 14 марта 2019 года.

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Фото: antac.org.ua

Дом-хонка площадью 1125 квадратных метров, окружен более 30 га земли, находится в городе Украинка на берегу реки Стугна в Обуховском районе Киевской области.

"Одна сотка владений… оценена им в $4,5 тыс. На территории есть причал, вертолетная площадка, эллинг, гостевой дом на 200 квадратных метров и бассейн. В общем имение будущему хозяину обойдется в 360000000 грн", - отмечается в сообщении.

В ЦПК уточнили, что несколько лет назад журналисты писали об этой земле и особняке в своем расследовании, где речь шла о недвижимости Медведчука.

"Тогда отмечалось, что эти земли были выделены фирме Медведчука в 2000-х якобы под рекреационный объект. Сейчас указанная территория разбита на кадастровой карте на два участка, хотя и продается единым имущественным комплексом", - говорится в сообщении.

Фото: antac.org.ua

Большей частью, на 24,4 га, владеет ООО Инвестиционная компания Спорт-Тур . Ее конечным бенефициарным владельцем является жена политика Оксана Марченко.

Другой участок записан на ООО Компания по управлению активами МТИР Эссет Менеджмент , за которой стоят несколько кипрских оффшорных компаний.

5 февраля 2019 года ГПУ открыла уголовное дело по подозрению в государственной измене и сепаратизме украинского политика Виктора Медведчука, который является участником переговоров по минскому процессу. На дебютном съезде "Оппозиционной платформы — За жизнь" он заявил, что нужно "создать автономный регион Донбасс в составе Украины", закрепив этот статус в Конституции.

У Медведчука заявили, что инициаторы расследования против него делают это, чтобы "получить одобрение своих политических хозяев ‒ вашингтонского обкома". Высказывания о "хозяевах из США"  одно из направлений пропаганды Кремля об Украине.

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Теги: владимир путин, цпк, продажа, виктор медведчук, поместье
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