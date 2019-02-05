"Вашингтонский обком!". Медведчук отреагировал на уголовное дело

Виктор Медведчук (скриншот видео)

В партии Украинский выбор – право народа заявили, что их план урегулирования кризиса в Донбассе, из-за которого против Виктора Медведчука открыли производство, соответствует минским соглашениям и Конституции Украины. Об этом говорится на сайте партии.

В Украинском выборе говорят, что действующая Конституция, которая является Конституцией унитарного государства, якобы предусматривает автономный статус одного из регионов.

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"Поэтому внесение изменений в Конституцию Украины относительно автономии Донбасса не означает превращения Украины в федеративное государство. И все обвинения, что мы таким образом создаем федерацию, являются беспочвенными инсинуациями лиц, далеких от понимания принципов государственного устройства и норм Основного закона", - сказано в сообщении.

В партии убеждены, что инициаторы расследования преследуют цель получить "одобрение своих политических хозяев ‒ "вашингтонского обкома".

"Уверены, что юридический ответ Виктора Медведчука, который, несомненно, последует, продемонстрирует полную несостоятельность и Народного фронта, и Тетерука..." – говорится в сообщении.

Сегодня стало известно, что ГПУ открыла дело против Медведчука по ч.1 ст.110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч.1 ст.111 (Госизмена) УК.

Медведчук сделал громкое заявление на съезде партии Украинский выбор - право народа 29 января 2019 г. в Киеве. Он заявил о необходимости образования так называемого автономного региона Донбасс с собственным парламентом и правительством.