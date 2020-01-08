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Оккупанты арестовали жительницу Севастополя за "госизмену"

Оккупанты арестовали жительницу Севастополя за "госизмену" - Фото
Фото: ЕРА
08.01.2020, 20:49

В ФСБ РФ считают, что женщина якобы была завербована украинскими спецслужбами

В ноябре 2019 года ФСБ РФ арестовала в оккупированном Крыму 64-летнюю жительницу Севастополя по подозрению в "госизмене". Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

Речь идет о жительнице Севастополя Галине Долгополой.

В ФСБ РФ считают, что женщина якобы была завербована украинскими спецслужбами и по заданию Главного управления разведки “целенаправленно осуществляла сбор секретных сведений военного характера”.

21 ноября оккупанты отправили Долгополую в СИЗО на два месяца.

30 декабря в ФСБ России заявили о задержании двух украинцев за попытку покинуть оккупированный Крым в обход российских пунктов пропуска. 

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Крым госизмена фсб севастополь
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