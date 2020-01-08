Оккупанты арестовали жительницу Севастополя за "госизмену"

В ноябре 2019 года ФСБ РФ арестовала в оккупированном Крыму 64-летнюю жительницу Севастополя по подозрению в "госизмене". Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.
Речь идет о жительнице Севастополя Галине Долгополой.
В ФСБ РФ считают, что женщина якобы была завербована украинскими спецслужбами и по заданию Главного управления разведки “целенаправленно осуществляла сбор секретных сведений военного характера”.
21 ноября оккупанты отправили Долгополую в СИЗО на два месяца.
30 декабря в ФСБ России заявили о задержании двух украинцев за попытку покинуть оккупированный Крым в обход российских пунктов пропуска.