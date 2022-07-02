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Оккупанты обстреляли Павлоград Днепропетровской области

Цей матеріал також доступний українською
02.07.2022, 20:51
Оккупанты обстреляли Павлоград Днепропетровской области - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Оккупанты обстреляли город Павлоград Днепропетровской области. Вспыхнул пожар на промышленном предприятии. Об этом сообщает горсовет Павлограда.

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"Предварительно в Павлограде "прилет". Работают соответствующие службы", – сказано в сообщении.

Местных жителей попросили не выкладывать в интернет фото и видео взрыва.

ГСЧС в Днепропетровской области сообщает о масштабном пожаре на промышленном предприятии в Павлограде.

"Спасатели пожар потушили. Боролись с огнем почти два часа. Никто из людей не пострадал", – сказано в сообщении.

Сейчас на месте работает комиссия, специалисты выясняют причины возгорания, сообщили в ГСЧС.

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Вадим Ребрина
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обстрел павлоград
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