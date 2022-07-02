Оккупанты обстреляли Павлоград Днепропетровской области
Оккупанты обстреляли город Павлоград Днепропетровской области. Вспыхнул пожар на промышленном предприятии. Об этом сообщает горсовет Павлограда.
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"Предварительно в Павлограде "прилет". Работают соответствующие службы", – сказано в сообщении.
Местных жителей попросили не выкладывать в интернет фото и видео взрыва.
ГСЧС в Днепропетровской области сообщает о масштабном пожаре на промышленном предприятии в Павлограде.
"Спасатели пожар потушили. Боролись с огнем почти два часа. Никто из людей не пострадал", – сказано в сообщении.
Сейчас на месте работает комиссия, специалисты выясняют причины возгорания, сообщили в ГСЧС.
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