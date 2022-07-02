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По Сумской области за сутки российские оккупанты выпустили более 270 мин, ракет и снарядов

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02.07.2022, 00:38
По Сумской области за сутки российские оккупанты выпустили более 270 мин, ракет и снарядов - Фото
Последствия российских обстрелов в Сумской области (Фото: Телеграм Дмитрия Живицкого)

В течение дня 1 июля, начиная с 09:00, российские оккупанты выпустили более 270 мин, ракет и снарядов разного калибра по территории Сумской области. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

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Под вражеским огнем оказались Белопольская, Новослободская, Шалыгинская, Эсманьская, Великописаревская, Глуховская и Краснопольская громады.

В Шалыгинской громаде пострадала 64-летняя женщина. Когда начался обстрел, женщина работала на огороде, ее ранило обломком российского снаряда.

По информации Живицкого, российские обстрелы повредили инфраструктуру: дома мирных жителей, фермерские хозяйства, электросети и водонапорную башню.

  • 28 июня российские войска обстреливали Сумскую область из РСЗО, САУ, вертолетов и БПЛА. Погибли два человека.

Читайте также: Россия ночью разбомбила дома курортной Сергеевки под Одессой: 21 погибший – видео и фото

Наталия Медведева
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сумская область обстрел
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