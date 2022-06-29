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Сумскую область обстреляли с вертолетов, РСЗО, САУ и БПЛА. Погибли два человека

Цей матеріал також доступний українською
29.06.2022, 01:44
Сумскую область обстреляли с вертолетов, РСЗО, САУ и БПЛА. Погибли два человека - Фото
Дмитрий Живицкий (Фото: ТГ главы ОВА Сумской области)

28 июня российские войска весь день обстреливали Сумскую область из разных видов оружия с территории РФ. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

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В результате вражеских обстрелов два человека погибли, трое получили ранения.

По информации Живицкого, с 10:00 российские войска начали обстреливать территорию Краснопольской и Великописаревской громад.

"Были авиационные обстрелы: россияне запустили около 20 ракет с вертолетов, не пересекавших линию государственной границы. Все прилеты – Краснопольская и Миропольская громады", – написал глава ОВА.

По Краснопольской громаде:

- после 11:00 враг открыл огонь из реактивных систем залпового огня "Град", глава ОВА сообщил о 30 прилетах;

- с 12:00 было около 50 артиллерийских выстрелов из САУ, а также российские оккупанты вели огонь из пулеметов и станкового гранатомета;

- около 14:00 был артиллерийский обстрел, примерно 30 прилетов.

- после 18:00 – еще 40 и еще 12 ударов с РСЗО по разным населенным пунктам громады.

На одно из сел Великописаревской громады после 12:00 и после 20:00 российский беспилотник сбросил взрывное устройство.

  • Рано утром 28 июня Россия нанесла массированный ракетный удар по Николаеву.
Наталия Медведева
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сумская область обстрел дмитрий живицкий
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