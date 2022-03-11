Оккупанты предлагают заключенным воевать против Украины в обмен на амнистию – Генштаб

Существенных изменений в положении наших войск и войск противника за последние шесть часов не произошло, сообщает Генштаб ВСУ.

На временно захваченных территориях начинает активно работать агрессивная российская пропаганда. Оккупанты пытаются договориться с местным населением, говорят в Генштабе.

На территории Херсонской области враг пытается ввести административно-полицейский режим, создает систему комендатур для поддержания "порядка" во временно оккупированных населенных пунктах.

Во время столкновений с подразделениями ВСУ, которые продолжаются на территории Черниговской области, захватчики несут существенные потери. В результате личный состав оккупационных войск на этом направлении деморализован и сдается в плен, говорится в сводке.

Из-за острой необходимости пополнения подразделений ВС РФ в Ростовской области, в исправительных колониях продолжается работа среди заключенных с предложением присоединиться к оккупационным войскам в обмен на амнистию. Причем в состав Вооруженных сил РФ готовы брать всех, даже тех, кто не имеет опыта военной службы, добавляет Генштаб.

Юрий Смирнов

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.